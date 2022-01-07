Çok sayıda ürüne indirim! Yüzde 5'ten yüzde 15'e varan destek! Tarım ve Orman Bakanlığından kış mevsimi için son dakika açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında "Dolu riski tarife fiyatlarında, buğday, mısır, nohut gibi seçili ürünlerde yüzde 5’ten yüzde 15’e varan indirim yaptık" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetlerinin 5 kat daha arttığını söyledi.
Kütahya'da tarım sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumluluk alanını anlattı. Pakdemirli, "Toprağın, gıdanın suyun, ormanın, Bakanlığı olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye yüzölçümün yüzde 77'si su ve gıda olarak 84 milyonun sorumluluğu bizde. Tarım ve Orman Bakanlığında 150 binden fazla personel.
Çok farklı disiplinlerle çalışma imkânı ve fırsatı. Göreve geldiğim günden bu yana haftanın 3 günü Bakanlık'taysam, 4 gün sahadayım. 3,5 yılda, 81 ilimizde 300'den fazla program yaptım. Bu sayede sektörün nabzını tuttum. Sahadan geri dönüşlerle yeni projeler hayata geçirdik. 19 yıl Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin sağladığı çalışma rahatlığı. Stratejik planlama, verimli, sürdürülebilir kaynak kullanma. Tarım ve ormanda güçlü bir tarımsal üretim altyapısı. Tarladan sofraya gıdamızın güvenilirliğini sağladık. Kıtaların ve çıkarların kesiştiği coğrafyadayız. Türkiye tarımda bölgesinde lider, dünyada söz sahibi konumda" diye konuştu.
DESTEK YÜZDE 10 ARTTI
TMO'nun fiyatlarının ocak ayında da aynı fiyatla devam edeceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri sayısı 5 kat arttı. Tarımda iklim değişikliği çalıştayları yaptık. Sonuçlarını ve tedbirlerimizi haftaya salı günü açıklıyoruz. Destek ve hasar yüzde 10 artırdık.
YÜZDE 5'TEN YÜZDE 15'E VARAN İNDİRİM
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortası prim fiyatını yüzde 16 indirdik. Su ürünleri hayat sigortası prim fiyatında yüzde 12 indirim yaptık. Dolu riski tarife fiyatlarında, buğday, mısır, nohut gibi seçili ürünlerde yüzde 5'ten yüzde 15'e varan indirim yaptık. Şeker pancarı, çerezlik kabak, sebzeler (domates, biber, patlıcan) don riski teminatı kapsamına alındı. TMO'nun Kasım ve Aralık fiyatlarını değiştirmedik. Ocak ayında da aynı fiyatlarla uygulamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
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