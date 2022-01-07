Çok sayıda ürüne indirim! Yüzde 5’ten yüzde 15’e varan destek! Tarım ve Orman Bakanlığından kış mevsimi için son dakika açıklaması

Kütahya'da tarım sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumluluk alanını anlattı. Pakdemirli, "Toprağın, gıdanın suyun, ormanın, Bakanlığı olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye yüzölçümün yüzde 77'si su ve gıda olarak 84 milyonun sorumluluğu bizde. Tarım ve Orman Bakanlığında 150 binden fazla personel.