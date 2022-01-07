İngiltere’den Türkiye’deki çevreci projelere destek! Zirve Londra’da

LONDRA'DA ZİRVE DÜZENLENECEK

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott konuyla ilgili olarak, "Paris Anlaşması'nın Meclis'te oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından 10 Kasım'da yürürlüğe girmesini ve Türkiye'nin 2053 yılı itibarıyla net sıfır taahhüdü vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye şu anda Ulusal Katkısını güncelliyor ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nı geliştirme sürecinde. Birleşik Krallık olarak ve devam etmekte olan COP26 Başkanlığımız kapsamında, Türkiye'nin çok zamanında bir kararla Paris Anlaşması kapsamındaki küresel çabalara dahil olmasını takdir ediyoruz ve bu süreçte Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.