Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: 128 milyon 565 bin yolcu hava yolu ile seyahat etti





1 MİLYON 461 BİN 577 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ



Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57,4 arttığını belirterek, "İç hatlarda 68 milyon 711 bin 173 yolcu, dış hatlarda 59 milyon 676 bin 396 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcular ile birlikte hizmet verilen toplam yolcu sayısı 128 milyon 565 bin 706'ya çıktı. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda 741 bin 331, dış hatlarda 464 bin 624 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 461 bin 577 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiğindeki artış oranı 2021 yılında yüzde 38,5 oldu. Aynı dönemde, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 699 bin 592 ton, dış hatlarda 2 milyon 659 bin 177 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 358 bin 769 tona ulaştı" diye konuştu.