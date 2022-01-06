Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yarısı tamamlandı.
Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 50'yi geçti, altyapı işlerinde yüzde 71 ilerleme sağlandı.
Ray döşemelerinin başlatıldığı projede bugüne kadar yaklaşık 52 kilometre hat serimi yapıldı. Hat serimi yapılan bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.
Sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilen hattın Edirne kent merkezindeki viyadük yapımı ise Tunca Nehri kenarındaki şantiyede devam ediyor.
153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları sürüyor.
Projede, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınıyor.
Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Çerkezköy-Kapıkule hattının 2023'te tamamlanması planlanıyor.
İSTANBUL-EDİRNE ARASI 1 SAAT 35 DAKİKAYA İNECEK
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...
- TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?
- Son günler... 28. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? 2022 polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?
- Enes Kör kimdir, kaç yaşında? Enes Kör olayı nedir? Enes Kör tutuklandı mı?
- EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
- ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar
- Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu?
- Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?
- 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!
- MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? Omicron kaynaklı vaka artışı sonrası uzaktan eğitim açıklaması!