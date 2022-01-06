FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısına ait tutanaklarda faiz artışının beklenenden daha erken olabileceği yer aldı. Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğini gösterdi. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. İşte, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğini gösterdi. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
FAİZ ARTIŞI BEKLENENDEN DAHA ERKEN OLABİLİR
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.
Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.
BİLANÇONUN KÜÇÜLTÜLMESİ KONUŞULMAYA BAŞLANDI
Yüksek enflasyon baskıları ve güçlenen istihdam piyasası nedeniyle üyelerin varlık alımlarının cari hızıyla sağlanan politika desteğindeki artışın devam etmesinin artık gerekli olmadığına karar verdiği belirtilen tutanaklarda, ekonomiye sağlanan desteğin azaltılmasını gerektiren bir planda bilanço politikasının nasıl rol oynayacağının aralık ayı toplantısında tartışılmaya başlandığı kaydedildi.
Fed'in tutanaklarında bazı üyelerin faiz oranını artırmaya başlanmasının ardından bankanın bilançosunun boyutunu küçültmeye başlamanın uygun olabileceğini belirttiği aktarıldı.
Üyelerin çoğunun faiz artırımı için gerekli şartların iş gücü piyasasında son dönemdeki iyileşme hızının devam etmesi halinde göreceli olarak yakın zamanda karşılanabileceği kararına vardığı belirtilen tutanaklarda, bazı üyelerin tam istihdam sağlanmadan önce komitenin federal fon oranı hedef aralığını yükseltmesi gereken durumların olabileceğine işaret ettiği vurgulandı.
ÇOĞU ÜYE OMİCRON'UN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ DAHA BELİRSİZ HALE GETİRDİĞİ GÖRÜŞÜNDE
Tutanaklarda, tüm üyelerin enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiği ve bunun Kovid-19 salgını ile ekonominin normalleşmesiyle bağlantılı arz ve talep uyumsuzluklarını yansıttığı belirtildi.
Üyelerin çoğunun enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu düşündüğüne işaret edilen tutanaklarda, üyelerin rekor düzeydeki işten ayrılmalar ile açık iş oranlarının yanı sıra ücretlerdeki kayda değer artış dahil olmak üzere iş gücü piyasasının çok sıkı olduğuna dair bir dizi işarete dikkat çektiği ifade edildi.
Tutanaklarda, çoğu üyenin Kovid-19'un Omicron varyantının ekonomik görünümü daha belirsiz hale getirdiğini vurguladığı belirtilerek, bazı üyelerin ise söz konusu varyantın ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini düşündüğü aktarıldı.
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