Maaşlarda kritik detay! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni maaş genelgesi! 2.5 puanlık ilave zam oranı...
Hazine Maliye Bakanlığı çok sayıda maaşın hesaplanmasında kullanılan memur maaş katsayılarına ilişkin detayları içeren genelgeyi yayımlandı. Buna göre Başkan Erdoğan’ın açıkladığı ek protokol ile 2.5 puanlık ilave zam oranı TBMM'den geçtikten sonra uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklisi zam oranı kümülatif olarak yüzde 30.95 olarak hesaplanacak.
Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alanların merakla beklediği genelge Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Genelge ile memurların alacakları sosyal yardımlar belirlenirken kıdem tazminatı tavanı da ortaya çıkmış oldu.
Ancak genelgede dikkat çeken bir başka nokta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 2.5 oranında toplu sözleşmeye yapılan ilave artışın yer almaması oldu. Bu ilave artış ek protokolle yapıldığı için Meclis'ten yasa çıktıktan sonra oranı yeniden hesaplanacak.
Böylece memur ve memur emeklileriyle birlikte tüm artışlarda kullanılacak oran kümülatif olarak yüzde 30.,95 olacak. Bu konuda bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
İLAVE ARTIŞ EKLENECEK
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği "2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" aşağıda yer almaktadır.
Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artışı da yansıtacak şekilde Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır.
İŞTE GENELGENİN DETAYLARI
İŞTE GENELGENİN DETAYLARI
ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN DETAYLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.
Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.
Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.
Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.
MEMUR ZAMMI YÜZDE 30.5
Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.
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