Sosyal yardımlara devlet dopingi! İşte kalem kalem yeni destekler
Son dakika haberleri... Asgari ücret ve memur zammıyla birlikte yaşlıdan engelliye, iş arayana kadar sosyal yardım programlarından faydalananların aldığı ücretler de artıyor. İşte yeni yılda sosyal yardım ücretleri...
İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyacak artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok desteği de almayı kolaylaştırıyor.
YAŞLIYA 1.084 TL
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl kişi başına düşen gelir bin 417 liradan az ise başvurulabilecek. Gelir sınırı 2021'de 852,53 lira idi.
EVDE YAKININA BAKANA 2.354 TL
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bu yıl hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liradan az olması gerekecek. Daha önce bu tutar bin 705 lira idi.
ENGELLİYE 865-1.298 TL
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 865,75 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 298 liraya çıkacak. Bu aylıktan bu yıl hane içinde kişi başına düşen geliri bin 417 liradan az olanlar yararlanacak.
ENGELLİ YAKININA 865 TL
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık ise 661,13 liradan 865,75 liraya yükselecek. Bu destek de hanede kişi başı geliri bin 417 liradan az olanları kapsıyor.
HASTAYA 2.954 TL
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 797 lira tutarındaki düzenli nakdi yardım da 2022 yılıyla birlikte 2 bin 354 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.
İŞ ARAYANA 425,34 TL
Sosyal yardım programlarından yararlananlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 425,34 lira ödenecek.
İŞE GİRENE 1.668 TL
Sosyal yardım alan kişilere, işe yerleşmeleri durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar bu yıl asgari ücrete uygulanan artışla birlikte bin 668 liraya yükseldi. Geçen yıl bin 192 lira idi.
SAĞLIK PRİMİ DEVLETTEN
Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini devlet ödüyor. Bu sınır geçtiğimiz yıl bin 192 lira 50 kuruştu. Bu yıl bin 668 liraya yükseldi.
ÇOKLU DOĞUM DESTEĞİ
Çocuk başına 150 lira ödemenin yapıldığı 'Çoklu Doğum Yardımı Programı'ndan yararlanmak için hane içinde kişi başı gelir sınırı da 2022 yılıyla birlikte 852,53 liradan bin 417 liraya çıktı.
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