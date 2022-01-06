Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret için yapılan zam oranı belli oldu. Diğer yandan asgari ücret geçim indirimide maaşlardan kaldırıldı. Ancak özel sektörde 4.500 5.000 TL ve üstü maaş alanlar için durum biraz daha farklı işlemekte. İşte, özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

2022 sene başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253.40 TL olacak. Buna göre yeni yılda asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 olarak artırıldı. Asgari ücretin işverenlere olan maliyeti ise yeni senede 5.879.70 TL olmuş olacak. Yeni yılda günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise 141.78 TL olacak.