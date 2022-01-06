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Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...

Özel sektöre AGİ verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından AGİ uygulamasının kaldırıldığı açıklanmıştı. Asgari Geçim İndirimi'nin özel sektörde verilip verilmeyeceği ise merak ediliyordu. Çalışanlar konu hakkında detayları merak ediliyor. İşte, özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...

Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret için yapılan zam oranı belli oldu. Diğer yandan asgari ücret geçim indirimide maaşlardan kaldırıldı. Ancak özel sektörde 4.500 5.000 TL ve üstü maaş alanlar için durum biraz daha farklı işlemekte. İşte, özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

2022 sene başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253.40 TL olacak. Buna göre yeni yılda asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 olarak artırıldı. Asgari ücretin işverenlere olan maliyeti ise yeni senede 5.879.70 TL olmuş olacak. Yeni yılda günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise 141.78 TL olacak.

2022 AGİ KALKTI MI, NE KADAR?

Asgari geçim indirimi yani AGİ çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına gelmekte. En basit anlamıyla buna vergi iadesi de denilebilmekte.

Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştirilmekteydi. 2022 senesinde ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmemiş olacak.

Yapılan bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 TL arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Yalnızca damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 TL'lik bir katkı olacak.

EVLİ VE ÇOCUKLULAR DİKKAT

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlardan kesilen verginin tamamı iade ediliyordu. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona erdi.

Asgari ücret vergi dışı kaldığı için bu kapsamda çalışanlar için sendika aidatı, engellilik indirimi gibi vergi indirimleri söz konusu olmayacak. Ancak asgari ücretin üzerinde kazancı olup yararlanma hakkı olanlara şahıs sigortası, sendika aidatı, engellilik indirimi yapılabilecek.

Ücretli çalışanlardan gelir vergisi kesintisi her yıl belirlenen gelir vergisi dilimine göre belirleniyor.

Çalışanlara uygulanacak vergi muafiyeti vergi dilimine esas kazanç tutarının hesaplanmasına dâhil edilecek. Ocak ayından itibaren aylık ücretlerin toplamı 32 bin lira olan veya bunu aşan yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor.

Örneğin 7500-4253=3247 lirası üzerinden vergi kesilecek ancak bu çalışanın tabi olacağı vergi dilimi hesaplanırken 7500 liralık aylık ücretin tamamı hesaplamaya katılacak. Çalışanın altıncı ayda matrahı 45 bin olacak ve yüzde 20'lik vergi dilimine girecek.

Asgari geçim indirimi çalışanın aylık ücretinden kesilen gelir vergisinden yapılan bir indirim olup bu tutar çalışana ödeniyordu. En yüksek indirim tutarı her yıl ocak ayında aylık asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamıyordu.

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