Yeniden sefere başlayan İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni Ankara’ya ulaştı

Bu hattın İslamabad ile İstanbul arasındaki ürün taşınması süresini 12-14 gün kadar düşürdüğüne ve ulaşım maliyetlerini azalttığına dikkati çeken Kureyşi, "Bu yük treni, Pakistan'a ihracatını daha da artırma ve Avrupa dahil uluslararası pazarlarla bağlantı kurma fırsatı sunacaktır. Türkiye ile Avrupa ve Asya pazarları arasında bir köprü de sağlayacaktır. Bu aynı zamanda bölge halklarının yakınlaşmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Söz konusu projede demir yolu mesafesi 6 bin 543 kilometreden oluşuyor.