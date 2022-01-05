Ve son dakika açıklandı! Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Ocak zammı bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?

Bedelli askerlik 2022 ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2022 Ocak zammı ile birlikte bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacğaı merak ediliyordu. Bu yıl içerisinde bedelli askerlik için başvuru yapacak olan vatandaşlar, yeni bedelli askerlik fiyatını merak ediyor. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Ocak zammı bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu? İşte haberin detayları...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?

2021 Temmuz-Aralık döneminde 43.151 lira olan bedelli askerlik ücreti, 2022 Ocak-Haziran döneminde 56.500 TL olarak belirlendi.

BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.