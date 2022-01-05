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En ucuz sigara hangisi? 5 Ocak sigara fiyatları zamlı tüm liste! Hangi sigara ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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En ucuz sigara hangisi? 5 Ocak sigara fiyatları zamlı tüm liste! Hangi sigara ne kadar oldu?

5 Ocak sigara fiyatları zamlı tüm liste! En ucuz sigara hangisi? Sigaralara paket başına 4-5 TL zam yapılmasının ardından, sigara tiryakileri fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. JTI, Philip Morris, BAT, TURKTAB, TEKEL gruplarının sigaralarına yapılan zamların ardından gözler en ucuz sigaraya çevrildi. Birçok grupta sigara fiyatları 20 lirayı geçti. Peki, 5 Ocak sigara fiyatları nasıl? En ucuz sigara hangisi oldu?

5 Ocak sigara fiyatları zamlı tüm liste! En ucuz sigara hangisi? Sigara fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar hangi sigara ne kadar oldu sorusunun cevabını sorguluyor. Sigara tiryakilerine peş peşe kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamların ardından, yeni bir zam da bu hafta başında uygulandı. Bazı sigara paketlerine 4-5 TL oranında zam uygulandığı görüldü. Peki; 5 Ocak sigara fiyatları ne kadar?

5 OCAK SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

TÜRKTAB

Violet - Slims: 23.00 TL

Winner Slims - Family: 22.00 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 18.00 TL

HD Slims Dore - Red - Blue: 20.00 TL

HD Red - Uzun - Kısa: 20.00 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 20.00 TL

HD SKY Kısa - Uzun: 20.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 17.50 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 19.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 18.50 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 20.00 TL

Point Blue - Slims: 19.00 TL

Medley Kısa - Family: 18.00 TL

MMC Kısa - Uzun: 18.00 TL

Hazar Kısa - Family: 18.00 TL

Toros 2005 - Family: 18.00 TL

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