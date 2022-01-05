En ucuz sigara hangisi? 5 Ocak sigara fiyatları zamlı tüm liste! Hangi sigara ne kadar oldu?

5 Ocak sigara fiyatları zamlı tüm liste! En ucuz sigara hangisi? Sigara fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar hangi sigara ne kadar oldu sorusunun cevabını sorguluyor. Sigara tiryakilerine peş peşe kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamların ardından, yeni bir zam da bu hafta başında uygulandı. Bazı sigara paketlerine 4-5 TL oranında zam uygulandığı görüldü. Peki; 5 Ocak sigara fiyatları ne kadar?