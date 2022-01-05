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Son dakika: THY'den sefer iptali açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: THY’den sefer iptali açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan’da yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti. Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bu akşam planlanan "TK 354" sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı.

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