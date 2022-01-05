Bitcoin neden düşüyor 2022? Bitcoin neden düştü? Bitcoin son dakika Twitter yorumları...

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD'li dev banka Goldman Sachs ise Bitcoin'in bu yıl 100 bin doları göreceğine yönelik bir rapor yayımladı. Goldman Sachs, 2021 yılındaki performansını sergilemesi halinde Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceğini ve altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatırımları artırmasının yükseliş için öncü gösterge olacağına da değinen Goldman Sachs, 2021 yılında Bitcoin'in yüzde 60 getiri, altının ise sadece yüzde 4 getiri sağladığını açıkladı.

Genç neslin altından giderek uzaklaştığını öne süren Goldman Sachs, gençlerin dijital Altın olarak gördükleri Bitcoin'e ilgi duyduklarını da notları arasında yer verdi.