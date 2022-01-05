SON DAKİKA! Milyonlarca esnafa Halkbank’tan faizsiz kredi
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla milyonlarca esnafa faizsiz kredi imkanı sunacak olan Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapacak. Bazı iş kollarında indirim desteği yüzde 100 olacak. Söz konusu destek 2024’e kadar kullanılacak krediler için geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı kararıyla milyonlarca esnafa faizsiz kredi imkânı sunacak olan Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapacak, bazı iş kollarında da indirim desteği yüzde 100 olacak.
Halkbank tarafından esnafa kullandırılmış ve bakiyesi bu yıl ve 2023, 2024 yılına devreden krediler için iki yıllık dönemde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. El dokuma, bakır işleme, çini çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, esnaf muafiyet belgesi sahibi olanlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.
DÖVİZ ALAMAYACAK
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta esnaf ve sanatkâra Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024'e kadar kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacak. Bazı iş kollarında faiz indirimi yüzde 100 olacak. Krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahhütname alınacak.
Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, harcama yapılıncaya kadar bankada tutulanlar hariç vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, gelir kaybı uygulamasından çıkarılacak.
İKİYİ GEÇMEYECEK
Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı ikiyi geçemeyecek. Bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ikiden fazla faiz indirimli kredisi bulunan esnaf ve sanatkarların kredileri, Karar kapsamında izlenecek, durumları bu maddeye uygun hale gelene kadar yeni kredi kullandırılmayacak.
2020 ve 2021 yıllarında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler, kullandıran tarihinden itibaren bu fıkra hükmünden istisna tutuldu.
BİR YILLIK USTALIK BELGESİ
Kredi başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.
MAKİNE, EKİPMAN KAPSAMDA
ESNAFA makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.
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