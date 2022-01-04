Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...
Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Ocak zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi araştırma konusu haline geldi. İlk sigara zammı Philip Morris grubuna gelirken daha sonra BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigara fiyatlarını güncelledi. İşte, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent...
Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigaraya yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrası '2022 sigaraya fiyatları' aramaları yapılmaya başlanmıştı. 4 Ocak itibarıyla ilk sigara zammı Philip Morris grubuna gelirken daha sonra BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigara fiyatlarını güncelledi. İşte, sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent...
İŞTE SİGARA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ...
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL
BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
IMPERIAL TOBACCO
Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,5
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL
JTI
Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Slender: 22 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
Winston: 23 TL
Camel Slender: 21,5 TL
Camel: 22 TL
LD: 21,5 TL
Monte Carlo Slender: 21,5 TL
Monte Carlo: 21,5 TL
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