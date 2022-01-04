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Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...

Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Ocak zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi araştırma konusu haline geldi. İlk sigara zammı Philip Morris grubuna gelirken daha sonra BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigara fiyatlarını güncelledi. İşte, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent...

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigaraya yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrası '2022 sigaraya fiyatları' aramaları yapılmaya başlanmıştı. 4 Ocak itibarıyla ilk sigara zammı Philip Morris grubuna gelirken daha sonra BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigara fiyatlarını güncelledi. İşte, sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent...

İŞTE SİGARA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ...

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

IMPERIAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,5

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL

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