Son dakika: Mağaza ve marketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu

PLASTİK POŞET ÜCRETİ DEĞİŞMEDİ

"2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruştur.

01.01.2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz."