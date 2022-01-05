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Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kazancıyla 2.005,29 puandan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlendiğini, bu durumun hafta başından bu yana pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin sürmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

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