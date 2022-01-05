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Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?

5 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Altın bugün ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarını takip ediyor. Hafta başında gerileyen gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle yeniden 784 TL civarında işlem görmeye başladı. İşte; 5 Ocak altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 5 Ocak! Altın fiyatları 5 Ocak günü araştırılan konulardan birisi oldu. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altın bugün ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Güne 785 lira civarında işlem görerek başlayan altının nasıl bir grafik çizeceği merak konusu. Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya da 638 TL'den başlamıştı. Gram altındaki artış kısa sürede yüksek oldu.

5 OCAK GRAM ÇEYREK YARIM ALTIN FİYATLARI!

Gram altın gün içerisinde 785 TL'den güne başlarken, çeyrek altında satış fiyatı 1,284 lira civarında oldu.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın fiyatları güne 1815 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1816 dolar seviyesi görüldü.

Saat 08:18 itibarıyla ons altın 1815 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN 2021'DE DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan ons altın fiyatı 2021 yılında yüzde 3.74 oranında değer kaybetti. Merkez bankalarının parasal teşviki azaltmaya başlaması ons altında değer kaybını hızlandırdı.

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