Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 5 Ocak! Altın fiyatları 5 Ocak günü araştırılan konulardan birisi oldu. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altın bugün ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Güne 785 lira civarında işlem görerek başlayan altının nasıl bir grafik çizeceği merak konusu. Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya da 638 TL'den başlamıştı. Gram altındaki artış kısa sürede yüksek oldu.