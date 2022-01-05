Heterodoks nedir? Heterodoks ekonomi politikası ne demek? Heterodoks anlamı nedir?

Brezilya ve Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uygulanmış bir model olarak görülen Heterodoks Ekonomi Politikaları Gelirler Politikası'nda ve Dış Ticarette yönlendirmeli fiyat davranışlarına dayandığı gibi enflasyonu baskılamak için bütçe açıklarını da artıran uygulamalar denenir.