Heterodoks nedir? Heterodoks ekonomi politikası ne demek? Heterodoks anlamı nedir?
Heterodoks nedir? Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamaları sonrası Heterodoks ekonomi politikası hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Heterodoks anlamı nedir sorusuna cevap aranıyor. Bakan Nebati, açıklamasında Heterodoks ekonomi politikasından bahsetmişti. Peki; Heterodoks nedir?
Heterodoks nedir? Heterodoks anlamı günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Heterodoks ekonomi politikası nedir sorusuna yanıt aranıyor. Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının ardından Heterodoks nedir sorusunun cevabı araştırılıyor.
HETERODOKS NEDİR?
Heterodoks, Yunanca heteros (farklı) ve doxa sözcüklerinden türetilmiş ve farklı inanç anlamına gelen bir sözcüktür. Ekonomi alanında geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamaları adlandırmak için kullanılır.
Harcamalar politikası kamu harcamaları yoluyla talep yaratmak ya da daraltmak şeklinde kullanılır.
Brezilya ve Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uygulanmış bir model olarak görülen Heterodoks Ekonomi Politikaları Gelirler Politikası'nda ve Dış Ticarette yönlendirmeli fiyat davranışlarına dayandığı gibi enflasyonu baskılamak için bütçe açıklarını da artıran uygulamalar denenir.
FARKI NEDİR?
Genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan ekonomi politikasına da Ortodoks ekonomi politikası adı verilir. Heterodoks ise geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamalara verilen addır.
Ortodoks ekonomi politikalarında daha serbest ve girişimciyi teşvik öne çıkarken Heterodoks politikada daha yönlendirmeci devlet politikaları tercih edilir. Örneğin Heterodoks politikada dış ticarette tarifeler yolu ile fiyatlar yönlendirilmeye baskılanmaya çalışılır.
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