Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz parası kaç lira? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?
Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz parası kaç lira? Doğalgaz fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından, ödeme yapmakta zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından destek verilecek. Doğalgaz desteği hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." demişti. Peki; doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen son bilgiler!
Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz parası kaç lira? Kömür yardımında olduğu gibi doğalgaz desteği almak isteyen vatandaşlar, doğalgaz yardımının nasıl alınabileceğini öğrenmek istiyor. Soğuk havalarda doğalgaz tüketimi artarken, vatandaşlara toplamda milyonlarca lira doğalgaz desteği yapılacak.
DOĞALGAZ YARDIMI NASIL ALINIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını belirterek, "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız" dedi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk.
Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.
DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?
Erdoğan, destekler arasında doğalgaz yardımını da ekleyerek detayları açıkladı; ''2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğalgazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık Vatandaşlarımızın cebinden çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir.
Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
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