Hayatı kolaylaştırdı! Pirinkayalar Tüneli’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Tünel, hem güvenlik hem de ticari açıdan çok önemli avantajlar sağlayacak. Güney Kafkasya ile Doğu Anadolu modern bir ulaşım ağın tamamlanmış oldu."

Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Bölgemizde gerçekleştirilen devasa yatırımlardan birisi de Pirinkayalar Tüneli oldu. Bölge ticari açıdan da önemli bir alternatifi haline geldi. Çok mutluyuz."