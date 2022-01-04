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Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak’ta yatacak mı?

Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilere verilecek tahmini zam oranı da belli oldu. Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Memur ve memur emekli zam oranını açıkladı ve en düşük emekli maaşı 2500 lira olacak dedi. İşte, Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?

Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin(SSK-Bağ-Kur) beklediği maaş zam oranı belli oldu. TÜİK aralıkta yıllık enflasyonu yüzde 36,08, aylık enflasyonu yüzde 13,58 olarak açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. İşte, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?

EMEKLİ (SSK-BAĞ-KUR) MAAŞI ZAM ORANI 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni yılın ilk Kabine Toplantısı dün akşam gerçekleşti. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ekonomideki gelişmeler Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi oldu. Erdoğan toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yapıldığını belirterek, "Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisini, istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz" dedi.

İŞTE YENİ MEKLİ MAAŞI TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 4.330,42 TL

Yeni 5.651,20 TL

MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL

Memur aile yardımı

Mevcut Yeni

- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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