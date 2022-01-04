Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin(SSK-Bağ-Kur) beklediği maaş zam oranı belli oldu. TÜİK aralıkta yıllık enflasyonu yüzde 36,08, aylık enflasyonu yüzde 13,58 olarak açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. İşte, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?

EMEKLİ (SSK-BAĞ-KUR) MAAŞI ZAM ORANI 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni yılın ilk Kabine Toplantısı dün akşam gerçekleşti. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ekonomideki gelişmeler Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi oldu. Erdoğan toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurdu.