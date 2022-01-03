Zamlı maaş hesaplandı! 2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?

2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL oldu? Geçtiğimiz yıl enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2022 yılının memur ve emekli maaş zammı belli oldu. Memurlar kıdem ve derecelerine göre yeni yılda maaş zammına kavuşacak. Maaş zammını merak eden meslek gruplarından birisi de imamlar ve vaizler oldu. Peki; 2022 imam maaşı ne kadar?