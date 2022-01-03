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Zamlı maaş hesaplandı! 2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Zamlı maaş hesaplandı! 2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?

2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL? Zamlı maaş hesaplandı ve 2022 imam maaşının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Yeni imam maaşları açıklandı. TÜİK, milyonların merakla beklediği yılın son enflasyon rakamlarını açıkladı ve 2022 imam maaşının ne kadar olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki; yeni imam maaşı ne kadar kaç TL? İşte cevabı!

2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL oldu? Geçtiğimiz yıl enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2022 yılının memur ve emekli maaş zammı belli oldu. Memurlar kıdem ve derecelerine göre yeni yılda maaş zammına kavuşacak. Maaş zammını merak eden meslek gruplarından birisi de imamlar ve vaizler oldu. Peki; 2022 imam maaşı ne kadar?

2022 İMAM MAAŞI NE KADAR OLDU?

İŞTE MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI!

Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)

Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

Memur (9/1) 4.424 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Şef (7/1) 4.789 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Polis (11/1) 6.502 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Uzman (7/1) 7.915 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

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