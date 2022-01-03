2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

Yeni yılda bekçi maaşları ne kadar oldu? 2022 bekçi maaşlarının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçilerin ne kadar kazanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni memur maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte bekçi maaşları da merak ediliyor. Peki; 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira?