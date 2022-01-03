2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2022 bekçi maaşları kaç lira? Yeni yılda bekçi maaşının kaç lira olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Yeni memur maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte, bekçi maaşları da merak edilmeye başlandı. Peki; 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Peki; 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Yeni yılda bekçi maaşları ne kadar oldu? 2022 bekçi maaşlarının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçilerin ne kadar kazanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni memur maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte bekçi maaşları da merak ediliyor. Peki; 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira?
2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
*Hademelilerin maaşı 4.102 TL'den 5.228 TL'ye yükseldi.
*Mübaşirlerin maaşı 4.359 liradan 5.556 liraya yükseldi.
*Usta öğreticilerin maaşı 4.420 liradan 5.634 liaya yükseldi.
*Koruma ve güvenlik görevlisinin maaşı 4.423 liradan 5.638 liraya yükseldi.
*Memur maaşı 4.424 liradan 5.639 liraya yükseldi.
*Zabıta memurunun maaşı 4.513 liradan 5.752 liraya yükseldi.
*İtfaiyecinin maaşı 4.706 liradan 5.998 liraya yükseldi.
*Araştırmacının maaşı 4.742 liradan 6.044 liraya yükseldi.
* İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6.070 liraya yükseldi.
*Müezzin maaşı 4.762 liradan 6.070 liraya yükseldi
*Vaiz maaşı 5.016 liradan 6.393 liraya yükseldi.
*Şef maaşı 4.789 liradan 6.104 liraya yükseldi
*Hemşire (9/1) maaşı 5.237 liradan 6.675 liraya yükseldi.
*Sağlık memuru (9/1) maaşı 5.237 liradan 6.675 liraya yükseldi.
*Ebe (9/1) maaşı 5.244 liradan 6.684 liraya yükseldi.
*Orman muhafaza memuru maaşı 4.881 liradan 6.221 liraya yükseldi.
*Programcı (9/1) maaşı 5.395 liradan 6.876 liraya yükseldi.
*Öğretmen maaşı 4.941 bin liradan 6.298 yükseldi.
*Şube müdürü (7/1) maaşı 6.065 liradan 7.730 liraya yükseldi.
*Bekçi (lisans 9/1) maaşı 5.429 liradan 6.920 liraya yükseldi.
*Polis (11/1) maaşı 6.502 liradan 8.287 liraya yükseldi.
*Komiser (8/1) maaşı 6.987 liradan 8.906 liraya yükseldi.
*Başkomiser (8/1) maaşı 7.102 liradan 9.052 liraya yükseldi.
*Mühendis (7/1) maaşı 6.883 liradan 8.773 liraya yükseldi.
*Araştırma görevlisi (8/1) maaşı 7.093 liradan 9.041 liraya yükseldi.
*Müfettiş yardımcısı (9/1) maaşı 7.127 liradan 9.084 liraya yükseldi.
*Uzman yardımcısı (9/1) maaşı 7.242 liradan 9.231 liraya yükseldi.
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