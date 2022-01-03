65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?
65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar? 2022 yaşlılık maaşı arama motorlarında kullanılan konulardan birisi oldu. 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Devletten sosyal destek alan vatandaşların maaşları yeni yılda artış gösterdi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte; 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 65 yaş yaşlılık maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Peki; 65 yaş maaşı ne kadar? İşte yanıtı!
65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş maaşı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı belli oldu. 2021 yıllık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte memur ve emekli maaş zamlarında artış yaşandı. Bu artışla birlikte, sosyal yardım alanların da maaşlarında artış oldu. Peki; 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık 65 yaş maaşı ne kadar kaç lira? İşte detaylar!
65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı:
Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80
Evde bakım desteği:
Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02
Engelli aylığı:
-%40-69
Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81
%70 ve üstü:
Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.
Engelli aylığı:
-%40-69
Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81
%70 ve üstü:
Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.
2022 MEMUR MAAŞLARI
En düşük memur maaşı: 6221 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 4176 TL
İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR
Emekli
Emekli sandığı:
Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11
SSK (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90
SSK (2000 SONRASI)
Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?
- Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- 2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 vaiz maaşı kaç lira?
- 2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 mühendis maaşı kaç lira?
- 2022 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 başkomiser maaşı kaç lira?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?
- Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...
- En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?
- 2021 enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yüzdesiyle maaş zamları yüzde kaç?