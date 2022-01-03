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65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar?

65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar? 2022 yaşlılık maaşı arama motorlarında kullanılan konulardan birisi oldu. 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Devletten sosyal destek alan vatandaşların maaşları yeni yılda artış gösterdi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte; 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 65 yaş yaşlılık maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Peki; 65 yaş maaşı ne kadar? İşte yanıtı!

65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş maaşı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı belli oldu. 2021 yıllık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte memur ve emekli maaş zamlarında artış yaşandı. Bu artışla birlikte, sosyal yardım alanların da maaşlarında artış oldu. Peki; 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık 65 yaş maaşı ne kadar kaç lira? İşte detaylar!

65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı:

Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80

Evde bakım desteği:

Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02

Engelli aylığı:

-%40-69

Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.

Engelli aylığı:

-%40-69

Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.

2022 MEMUR MAAŞLARI

En düşük memur maaşı: 6221 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 4176 TL

İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli

Emekli sandığı:

Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25

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