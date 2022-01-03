65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?

65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş maaşı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı belli oldu. 2021 yıllık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte memur ve emekli maaş zamlarında artış yaşandı. Bu artışla birlikte, sosyal yardım alanların da maaşlarında artış oldu. Peki; 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık 65 yaş maaşı ne kadar kaç lira? İşte detaylar!