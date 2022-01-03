Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
Vali maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Vali maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İkinci altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08 oldu. Peki, Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte son gelişmeler...
Vali yeni maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler memur maaş zamlarına çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de yeni Vali maaşları oldu. Peki, Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte haberin detayları...
YENİ VALİ MAAŞLARI NE KADAR?
Aralık ayı enflasyonu 13,58 yıllık enflasyon 36.08 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,48, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden yüzde 5 + 22.48 zam yansıyacak. Buna göre memurlar toplam yüzde 27.48 zam alacak.
Vali maaşı:
2021 Temmuz: 16.089
2022 Ocak: 20.510
2022 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2022 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşları şu şekilde gerçekleşti:
Memur emeklisi: 4.176 TL
2000 öncesi emekli olanlar 3.292 TL
2000 sonrası 2.041 TL
Bağ-Kur-esnaf: 2.948 TL
MEMUR VE EMEKLİLERE EKSTRA İYİLEŞTİRME GELİYOR
2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterdi.
Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.
Bugün Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın memur ve emekliler için ek zam detaylarını açıklaması bekleniyor.
SEYYANEN ZAM OLABİLİR
Seyyanen zam durumunda özellikle düşük maaşların yükseltilmesi ve taban maaşın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Burada ölçü yeni asgari ücret olabilir. Yeni asgari ücretin net rakamının 4.253 lira olması ile en düşük emekli maaşı ile arasındaki farkın açılması söz konusu olacak.
Bu durumda ikisi arasındaki makasın kapatılması için bir artış söz konusu olabilir. Burada öne çıkan rakamlar 3000 ve 3500 olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bugün en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki oransal fark da korunmuş olacak. Bu seyyanen artışların 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası ortaya çıkacak 6 aylık zamdan sonra yapılması da söz konusu olabilir. Böylece önce enflasyon zammı uygulanır sonrada belirlenen taban maaşa ulaşıncaya kadar seyyanen artış yapılabilir.
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