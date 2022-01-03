Vali yeni maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler memur maaş zamlarına çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de yeni Vali maaşları oldu. Peki, Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte haberin detayları...

YENİ VALİ MAAŞLARI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyonu 13,58 yıllık enflasyon 36.08 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,48, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden yüzde 5 + 22.48 zam yansıyacak. Buna göre memurlar toplam yüzde 27.48 zam alacak.

Vali maaşı:

2021 Temmuz: 16.089

2022 Ocak: 20.510