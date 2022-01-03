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Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...

Emekli maaş zammı hesaplama! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022! Milyonlarca emekli vatandaş 2022’de ne kadar maaş zammı alacağını merak ediyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin açıklayacağı 2022 maaş zamları belli oluyor. SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli maaş artışı yaşanacak. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak ve 6 aylık maaş miktarı böyle olacak.

SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2022'de ne kadar olacak? Yeni yılda emekli maaş zammı hesabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emekli maaş zam oranı yüzde kaç? 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, memurun ve emeklinin 6 aylık maaş zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zamlarından faydalanacak. Peki, 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaş zam oranı yüzde kaç?

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2022!

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

SSK ve BAĞKUR emeklisi yüzde 25,48 zam alacak.

Memur ve memur emeklisi ise 27,48 zam alacak. Bu yüzde 27,48 zam oranı bütün sosyal yardım alanları da kapsayacak.

Memur emeklisi: 4176 TL

2000 öncesi emekli olanlar 3292 TL

2000 sonrası 2041 TL

Bağ-Kur-esnaf: 2948 TL

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Eski maaş: 1500

Yeni maaş: 1882,2

Eski maaş: 1600

Yeni maaş: 2007,68

Eski maaş: 1700

Yeni maaş: 2133,16

Eski maaş: 1800

Yeni maaş: 2258,64

Eski maaş: 1900

Yeni maaş: 2384,12

Eski maaş: 2000

Yeni maaş: 2509,6

Eski maaş: 2100

Yeni maaş: 2635,08

Eski maaş: 2200

Yeni maaş: 2760,56

SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

MEMUR VE EMEKLİSİNE REFAH PAYI

Memur, işçi, emekliye yapılacak maaş zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı bugün TÜİK tarafından açıklanacak Aralık verisiyle netleşecek. Aralık ayı enflasyonunda birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışan, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkileyecek.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibariyle geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak.

Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

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