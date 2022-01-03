Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibariyle geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak.

Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.