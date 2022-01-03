Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? 2022 Ocak zammı ile Genel Müdür maaşı kaç para oldu?

Genel Müdür (1/4) maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak ayı enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Genel Müdür (1/4) maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. İkinci altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Peki, Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Genel Müdür (1/4) maaşı kaç para? Genel Müdür (1/4) maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte cevaplar...

YENİ GENEL MÜDÜR (1/4) MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyonu 13,58 yıllık enflasyon 36.08 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,48, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden yüzde 5 + 22.48 zam yansıyacak. Buna göre memurlar toplam yüzde 27.48 zam alacak.

Genel Müdür (1/4) maaşı:

2021 Temmuz: 16.177

2022 Ocak: 20.622