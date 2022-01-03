Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL

Ssk 200 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş

200 sonrası 2 bin 041 lira

Bağkur esnaf: 2 bin 948

Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)

Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638

Memur (9/1) 4.424 -- 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070

Şef (7/1) 4.789 -- 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393