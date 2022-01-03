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Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?

Uzman doktor, hemşire maaşı 2022! Uzman doktor hemşire maaşı ne kadar oldu? Uzman doktor hemşire maaşları kaç TL? Kamuda çalışan memurlar yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Memur maaş zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte, memurlar da meslek grubuna göre ne kadar maaş zammı alacağını öğrenmek istiyor. Enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Peki; uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar oldu?

Uzman doktor, hemşire maaşı ne kadar? 2022 uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Enflasyon oranıyla belirlenen memur maaşlarına toplam 27.47 oranında zam yapıldı. Bu zam oranının ardından uzman doktor ve hemşire maaşları da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Son 19 yılın en yükseği olarak belirlenen enflasyon verilerine göre; memur maaşları tek tek hesaplanıyor. İşte güncel memur maaşları!

UZMAN DOKTOR HEMŞİRE MAAŞI 2022!

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
Ssk 200 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş
200 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)

Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638
Memur (9/1) 4.424 -- 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070
Şef (7/1) 4.789 -- 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675
Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684
Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 -- 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 -- 7.730
Polis (11/1) 6.502 -- 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 -- 8.773
Komiser (8/1) 6.987 -- 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 -- 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 -- 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 -- 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 -- 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 -- 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 -- 9.988
Uzman (7/1) 7.915 -- 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 -- 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 -- 11.386

2021 DOKTOR MAAŞLARI NE KADARDI?

TÜİK 2021 Temmuz verilerine göre, yılın ilk altı ayında yüzde 8,45'lik enflasyonla birlikte, memur, sözleşmeli çalışan ve emekli, doktorların yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranları netleşti. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösterirken 2021 yılında uzman doktor maaşı 10.126 lira olarak ödendi.

2021 EN DÜŞÜK HEMŞİRE MAAŞI NE KADARDI?

2021 Temmuz enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber en düşük ve en yüksek hemşire maaşları belli oldu. Mevcut maaşı 5.898 TL olan hemşire (Lisans 5/1) çalışanlarına 319 TL zam yapıldı. Mevcut maaş ise 6.187 TL oldu.

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