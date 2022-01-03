Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2022 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?

Şube Müdürü yeni maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaş zammına çevrildi. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşları oldu. Peki, Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2022 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para? Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte son gelişmeler...

YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyonu 13,58 yıllık enflasyon 36.08 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,48, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden yüzde 5 + 22.48 zam yansıyacak. Buna göre memurlar toplam yüzde 27.48 zam alacak.

Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaşı:

2021 Temmuz: 8.526

2022 Ocak: 10.868