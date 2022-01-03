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Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2022 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Şube Müdürü Lisans-1/4 yeni maaşı ne kadar? 2022 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?

Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. İkinci altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Peki, Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para? Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte cevaplar...

Şube Müdürü yeni maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaş zammına çevrildi. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşları oldu. Peki, Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2022 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para? Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte son gelişmeler...

YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyonu 13,58 yıllık enflasyon 36.08 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,48, memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden yüzde 5 + 22.48 zam yansıyacak. Buna göre memurlar toplam yüzde 27.48 zam alacak.

Şube Müdürü (Lisans-1/4) maaşı:

2021 Temmuz: 8.526

2022 Ocak: 10.868

2022 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşları şu şekilde gerçekleşti:

Memur emeklisi: 4.176 TL

2000 öncesi emekli olanlar 3.292 TL

2000 sonrası 2.041 TL

Bağ-Kur-esnaf: 2.948 TL

MEMUR VE EMEKLİLERE EKSTRA İYİLEŞTİRME GELİYOR

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterdi.

Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.

Bugün Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın memur ve emekliler için ek zam detaylarını açıklaması bekleniyor.

SEYYANEN ZAM OLABİLİR

Seyyanen zam durumunda özellikle düşük maaşların yükseltilmesi ve taban maaşın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Burada ölçü yeni asgari ücret olabilir. Yeni asgari ücretin net rakamının 4.253 lira olması ile en düşük emekli maaşı ile arasındaki farkın açılması söz konusu olacak.

Bu durumda ikisi arasındaki makasın kapatılması için bir artış söz konusu olabilir. Burada öne çıkan rakamlar 3000 ve 3500 olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bugün en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki oransal fark da korunmuş olacak. Bu seyyanen artışların 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası ortaya çıkacak 6 aylık zamdan sonra yapılması da söz konusu olabilir. Böylece önce enflasyon zammı uygulanır sonrada belirlenen taban maaşa ulaşıncaya kadar seyyanen artış yapılabilir.

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