2022 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 başkomiser maaşı kaç lira?

Başkomiser maaşları 2022! Başkomiser maaşları ne kadar oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur emekli maaş zammı da belli oldu. Zam oranının belli olmasının ardından memurlar yüzde kaç zam alacağını öğrenmek istiyor. Peki; 2022 başkomiser maaşları ne kadar oldu? İşte memur maaş zam tablosu…