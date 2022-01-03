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Son dakika: TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: TCMB’nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ’ler girebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) katılabileceğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimize...

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