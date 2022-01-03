Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, Çin'de ve İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ISM imalat sanayi PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 ve 1.790'ın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.