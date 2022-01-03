Sigaraya 5 TL zam iddiası! Sigaraya zam mı geldi? TEKEL sigara fiyat listesi 3 Ocak 2022! Güncel sigara fiyatları…

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam oranı yüzde 47 oldu.

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık ayı için sabit kalmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmişti.