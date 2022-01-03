Sigaraya 5 TL zam iddiası! Sigaraya zam mı geldi? TEKEL sigara fiyat listesi 3 Ocak 2022! Güncel sigara fiyatları…
Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya 5 TL zam iddiası! TEKEL sigara fiyat listesi 3 Ocak 2022 günü arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar için sigara fiyatlarını haberimizde derledik. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterirken, ÖTV’deki zam oranı yüzde 47 oldu. ÖTV’ye gelen bu zam sonrası gözler sigara fiyat listesine çevrildi.
Sigaraya 5 TL zam iddiası! Sigaraya zam mı geldi? TEKEL sigara fiyatları 3 Ocak 2022 günü yoğun şekilde araştırılıyor. Güncel sigara fiyat listesine göre; sigara fiyatlarına zam olup olmadığı merak ediliyor. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. Bu artışla birlikte sigaraya 5 TL zam olabileceği iddia edildi.
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigaraya henüz gelmiş bir zam haberi bulunmuyor. Sigara firmaları yeni bir fiyat listesi yayımlamış değil. Yeni fiyat listesi yayımlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam oranı yüzde 47 oldu.
Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık ayı için sabit kalmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmişti.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
JTI MARKA SİGARALAR
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL
British American Tobacco
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
Viceroy: 16,00 TL
Pall Mall: 16,00 TL
Tekel 2000: 15,50 TL
Tekel 2001: 15,50 TL
Samsun: 16,00 TL
Maltepe: 16,00 TL
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