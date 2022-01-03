JTI sigara zammı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÖTV listesi güncellendi. Buna göre, tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Bu gelişmelerin ardından JTI sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, JTI sigara zammı var mı? 2022 Ocak'ta Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatına zam gelecek mi? JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47,4 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.