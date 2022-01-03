JTI sigara zammı var mı? 2022 Ocak'ta Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatına zam gelecek mi?
JTI sigara zammı var mı? Yeni yıla girmemiz ile birlikte sigaraya yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ÖTV'de ortalama yüzde 47,4 artışa gidildiği açıklandıktan sonra sigara zammı yeniden gündeme geldi. Peki, JTI sigara zammı var mı? 2022 Ocak'ta Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatına zam gelecek mi? JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında son gelişmeler...
JTI sigara zammı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÖTV listesi güncellendi. Buna göre, tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Bu gelişmelerin ardından JTI sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, JTI sigara zammı var mı? 2022 Ocak'ta Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatına zam gelecek mi? JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
SİGARADA ÖTV YÜZDE 47,4 ARTTI
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.
JTI SİGARA ZAMMI VAR MI?
ÖTV artışı sonrası JTI sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Hemen şunu belirtelim ki, JTI grubu tarafından zam açıklaması gelmedi.
İşte sigara fiyatları:
JTI
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
L&M: 17,50 TL
British American Tobacco (BAT)
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL
Kent D-Range: 18 TL
Kent Slims: 21 TL
Kent (Blue, Grey, White): 19 TL
Rothmans: 17,50 TL
Viceroy: 17,00 TL
Pall Mall: 18,00 TL
Tekel 2000: 17,50 TL
Tekel 2001: 17,50 TL
Samsun: 18,00 TL
Maltepe: 18,00 TL
TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Violet - Slims: 19.00 TL
Winner Slims - Family: 18.00 TL
HD Blue Slims - Family: 17.00 TL
HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL
HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL
HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL
President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL
Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL
President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL
Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL
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