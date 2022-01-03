Dikkat çeken saat 17:30 detay! Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı
Merkez Bankası (TCMB), ihracat genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin yeni uygulama talimatı yayımladı. Talimatta, İhracat Genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntıları düzenlendi.
TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımlandı. Buna göre, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanan ihracat bedeli dövizin yüzde 25'i, söz konusu belgelerin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeleri oluşturan bankaya satılacak.
DÖVİZ ALIŞI İLE İLGİLİ TUTARLAR MERKEZ BANKASI'NA AYNI GÜN BİLDİRİLECEK
Banka nezdinde TCMB adına dolar, avro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak ve bankanın uygulama talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak. TCMB'nin hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek.
SAAT 17:30 DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Banka tarafından TCMB'nin hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacak. Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları, Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek. Saat 17.30'a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın TCMB nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.
İHLALLER DOĞRUDAN MERKEZ BANKASI'NA BİLDİRİLECEK
Uygulama talimatı kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılacak. Banka, bu talimat kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde bu standartların ihlal edildiğini tespit ederse durumu derhal TCMB'ye bildirecek.
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