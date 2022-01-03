Philip Morris sigara zammı var mı? 2022 yılına girmemiz ile birlikte gözler sigara zammına çevrildi. Tütün ürünlerinde ÖTV'de ortalama yüzde 47,4 artışa gidildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Philip Morris sigara fiyatlarına zam iddiaları gündeme geldi. Peki, Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak'ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte haberin detayları...

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47,4 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.