03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak'ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak'ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2022
ABONE OL
Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak’ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Philip Morris sigara zammı var mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÖTV listesi güncellendi. Buna göre, tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Bu gelişmelerin ardından Philip Morris sigara markalarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak'ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

Philip Morris sigara zammı var mı? 2022 yılına girmemiz ile birlikte gözler sigara zammına çevrildi. Tütün ürünlerinde ÖTV'de ortalama yüzde 47,4 artışa gidildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Philip Morris sigara fiyatlarına zam iddiaları gündeme geldi. Peki, Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak'ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte haberin detayları...

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47,4 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

PHILIP MORRIS SİGARA ZAMMI VAR MI?

ÖTV artışı sonrası Philip Morris sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris grubu tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı.

İşte güncel sigara fiyatları:

Philip Morris

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

British American Tobacco (BAT)

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

Kent D-Range: 18 TL

Kent Slims: 21 TL

Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

Rothmans: 17,50 TL

Viceroy: 17,00 TL

Pall Mall: 18,00 TL

Tekel 2000: 17,50 TL

Tekel 2001: 17,50 TL

Samsun: 18,00 TL

Maltepe: 18,00 TL

TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL

HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

Point Blue - Slims: 15.00 TL

Medley Kısa - Family: 15.50 TL

MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

Toros 2005 - Family: 15.50 TL

Hazar Kısa - Family: 15.50 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA