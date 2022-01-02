Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama yöntemi...

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Aralık ayı 2021 kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.