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Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama yöntemi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama yöntemi...

Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile beraber 2022 Ocak ayı kira artış oranı belli olacak. Kira zammında, 12 aylık veriler baz alınıyor. Geçen ay kira da on iki aylık ortalamalara göre %17,71 zam gerçekleşmişti. İşte, Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama yöntemi...

Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı kira artış oranı 2022, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber belli olacak. Hem ev sahipleri hem de kiracılar, asgari ücret zammının ardından ocak ayı kira artış oranlarını beklemeye başladı. İşte, Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022 AÇIKLANDI MI?

Ocak ayı kira artış oranı 2022 yarın saat 10:00'da belli olacak. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Aralık ayı 2021 kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %17,71

Zam bedeli: 177,1 TL

Zamlı kira bedeli: 1. 177,1 TL

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

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