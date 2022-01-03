2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 mühendis maaşı kaç lira?

Mühendis maaşları 2022! Mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 mühendis maaşı arama motorlarında sorgulanıyor. Kuruşu kuruşuna ne kadar kazanacağını öğrenmek isteyen memurlar, meslek gruplarına göre maaşının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki; 2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapıldı.