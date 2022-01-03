2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 vaiz maaşı kaç lira?
Vaiz maaşları 2022! Vaiz maaşları ne kadar oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur emekli maaş zammı da belli oldu. Zam oranının belli olmasının ardından memurlar yüzde kaç zam alacağını öğrenmek istiyor. Peki; 2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte memur maaş zam tablosu…
Vaiz maaşları 2022! Vaiz maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 vaiz maaşı arama motorlarında sorgulanıyor. Kuruşu kuruşuna ne kadar kazanacağını öğrenmek isteyen memurlar, meslek gruplarına göre maaşının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki; 2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? Enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapıldı.
İŞTE MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI!
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)
Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
Memur (9/1) 4.424 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 6.070
Şef (7/1) 4.789 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
Ebe (9/1) 5.244 6.684
Programcı (9/1) 5.395 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
Polis (11/1) 6.502 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 8.773
Komiser (8/1) 6.987 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
Uzman (7/1) 7.915 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 11.386
AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
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