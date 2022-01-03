2021 enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yüzdesiyle maaş zamları yüzde kaç?
2021 enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan etkileyecek 2021 enflasyon oranları merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2021 yılının tüm enflasyonu ortaya çıkacak. Böylelikle memur ve emeklilerin zam hesaplaması da belirlenecek. Gözler TÜİK açıklamasına çevrilirken enflasyon yüzde kaç sorusu da gündem oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı…
Enflasyon ne kadar? 2021 enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK tarafından açıklanacak 2021 Aralık enflasyon verisiyle birlikte 2021 yılının toplam enflasyonu da belli olacak. Memur ve emekli maaş zam oranının ne kadar olacağı da tek tek hesaplanacak. Bilindiği üzere; memur ve emekli maaş zamları, hatta kira zamları enflasyon verilerine göre belirleniyor. Peki; 2021 enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon ne kadar? İşte yanıtı!
2021 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?
Geride bıraktığımız yılın enflasyon oranı henüz açıklanmadı. 2021 enflasyon yüzde kaç sorusu yanıt bulduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
ENFLASYON TAHMİNLERİ NELER?
Reuters'ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26,4 ila yüzde 37,3 arasında değişiyor. TÜFE en son Mayıs 2003 döneminde yüzde 30.7 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 5,5 ila yüzde 14,6 bandında yer alıyor.
MİLYONLARCA KİŞİYİ ETKİLEYECEK
Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.
MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE
Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
TEMMUZ-KASIM DÖNEMİ ENFLASYON YÜZDE 10,4
TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.
Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu.
Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?
- 2021 enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yüzdesiyle maaş zamları yüzde kaç?
- Ocak ayı kira zammı son dakika: 2022 Ocak kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
- Altın fiyatları 3 Ocak ne kadar, kaç lira? Gram-çeyrek-yarım altın kaç TL? Altın bugün ne kadar oldu?
- Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı?
- Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den uzaktan eğitim açıklaması...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor?
- Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama yöntemi...
- Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı ve biyografisi...
- %21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...
- Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şuan nerededir?
- Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...