Altın fiyatları 3 Ocak ne kadar, kaç lira? Gram-çeyrek-yarım altın kaç TL? Altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları 3 Ocak Pazartesi! Altın ne kadar kaç lira oldu? Altına yatırım yapanlar gram, çeyrek, yarım altın kaç TL sorusuna cevap arıyor. Altın bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler yeni yılın ilk iş gününde altının nasıl bir grafik izleyeceğini merak Enflasyon verilerinin doğrudan etkileyeceği 3 Ocak altın fiyatları ne kadar?
3 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın kaç lira? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Altın ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Geçtiğimiz yılı yüzde 70 artışla tamamlayan gram altının bu yılki performansı merakla bekleniyor. Gram altın güne 786 lira seviyelerinden başladı. Peki; 3 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI 3 OCAK!
Saat 08:45 itibariyle gram altın 788 TL seviyelerinde, çeyrek altın ise 1.269 - 1.347 TL alış ve satış bandında yer aldı.
Aşağıdaki grafikten anlık altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.
ALTIN SON KAPANIŞTA NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 780 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 780,20 liradan, 5 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 161 liradan, 711,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 715,35 liradan, 5 bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 43 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 522 liradan ve bin 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 261 liradan satıldı.
GRAM ALTIN 2021 YILINDA KAZANDIRDI
Yurt içinde ise gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altında görülen seyre paralel olarak hareket etti. 2021 yılına 450 lira seviyesinden başlayan gram altın, 20 Aralık tarihinde 1060 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
20 Aralık'tan sonra Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatında kayıplar hızlandı. 23 Aralık'ta 594 liraya kadar geri çekilen gram altın, yeniden toparlanma kaydetti ve yılı 779 lira seviyesinden tamamladı.
Yıllık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın, yüzde 73 oranında değer kazandı.
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