Altın fiyatları 3 Ocak ne kadar, kaç lira? Gram-çeyrek-yarım altın kaç TL? Altın bugün ne kadar oldu?

3 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın kaç lira? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Altın ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Geçtiğimiz yılı yüzde 70 artışla tamamlayan gram altının bu yılki performansı merakla bekleniyor. Gram altın güne 786 lira seviyelerinden başladı. Peki; 3 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu?