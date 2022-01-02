02 Ocak 2022, Pazar
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Emeklinin beklediği gün geldi: Zamlı maaşlar 4 formüle göre tek tek hesaplandı! Kim ne kadar alacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Emeklinin beklediği gün geldi: Zamlı maaşlar 4 formüle göre tek tek hesaplandı! Kim ne kadar alacak?

Emeklinin beklediği Ocak zammında flaş gelişme... 13 milyon emekli Ocak zammını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ek iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. İşte emeklinin merakla beklediği zamlı maaşlarla ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih geldi. 2022'nin ilk zammı belli oluyor. Yapılacak Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, buna ilave yapılacak iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Pek çok formül gündemde.

FORMÜL 1: SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

Örneğin; AA Beklenti Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30.05 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 30.05'e tamamlanacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak.

SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 115 liraya çıkacak.

FORMÜL 2: Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur'lular geçtiğimiz Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı.

Buna göre Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. Buna göre en düşük emekli aylığı; memurda 4 bin 229, esnafta 3 bin 33, çiftçide 2 bin 410 liraya çıkacak.

SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 387, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 100 liraya ulaşacak.

FORMÜL 3: Emeklilere ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde. Buna göre, yasal mevzuata göre gerçekleşecek zam oranına ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış olacak.

FORMÜL 4: Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor.

Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek.

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