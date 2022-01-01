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Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi?

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışanın heyecanla beklediği 2022 asgari ücret zammı, 2021 yılının Aralık ayı ortalarında açıklandı. Yüzde 50'lik artış ile tarihin en yüksek asgari ücret zammı yapıldı. Şimdi ise gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? İşte haberin detayları...

Asgari ücret 2022 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında geçerli asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurarak net ücretin 4.250 liraya yükseldiğini müjdeledi. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar zamlı maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılında geçerli olacak asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Milyonlarca çalışan ilk zamlı maaşını 2022 Ocak ayında alacak. Asgari ücret ödeme tarihleri, iş yerlerine göre değişiklik gösteriyor.

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.

İşte yeni rakamlar;

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net Ücret 4.253,40 TL
Artış oranı Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
Gelir Vergisi YOK
Damga Vergisi YOK
AGİ YOK
Kesintiler Toplamı 750,60 TL
NET ÜCRET 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70 TL
İŞVERENE DESTEK 446,65 TL

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKTI MI?

Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret böylece tüm çalışanlar için geçerli olacak.

AGİ UYGULAMASI KALKTI MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakamın maaşa eklenmesi gündeme geldi. Ancak apartman görevlileri için şu an uygulanan asgari ücrette gelir vergisi bulunmuyor.

Dolayısıyla bir vergi iadesi de söz konusu olmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR

Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak.

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