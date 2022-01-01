Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi?

AGİ UYGULAMASI KALKTI MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakamın maaşa eklenmesi gündeme geldi. Ancak apartman görevlileri için şu an uygulanan asgari ücrette gelir vergisi bulunmuyor.

Dolayısıyla bir vergi iadesi de söz konusu olmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak.