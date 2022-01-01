Memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı
Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca emekli ve memurların heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler zam oranlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam oranı için tahminler de heyecan yaratmıştı. Peki, memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emekli ve memurların 2022 Ocak zammını belirleyecek. Enflasyon oranı milyonlarca vatandaşın maaşına yapılacak zamları ve ilave artışları da ortaya çıkartacak. Peki, memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Bu oran ile birlikte hem yıllık enflasyon oranı hem de 6 aylık oran belli olmuş olacak. Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği maaş zammı da 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Yeni zam oranını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
NASIL ETKİLEYECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik.
Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 çıktı.
Buna Aralık enflasyonu eklenecek.
Ayrıca ek iyileştirme olacak.
YÜZDE KAÇ OLACAK?
Öncelikle ilave zam olmadan belirlenecek oranlara bakalım. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammının yüzde 14-15 civarında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre 10.48 olan 5 aylık enflasyon yıl sonunda 14-15'i bulabilecek.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 11-12 oranında fark alabilecek. Bu durumda onların da zamları yüzde 16-17 civarına ulaşacak.
Ancak hem memurlar hem de emekliler için ilave bir zam yapılması bekleniyor. Bu zammın yüzde kaç olacağı ya da nasıl yapılacağı da 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon verisine göre şekillenecek. Zamların yıllık veriye tamamlanması söz konusu olabilecek.
Yine memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı olan yüzde 7'lik oranın da öne çekilmesi söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise Temmuz zammıyla birlikte yüzde 40'ı bulacak bir oran ortaya çıkabilir.
Ancak konuşulanlar arasında seyyanen zam da var.
SEYYANEN ZAM OLABİLİR
Seyyanen zam durumunda özellikle düşük maaşların yükseltilmesi ve taban maaşın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Burada ölçü yeni asgari ücret olabilir. Yeni asgari ücretin net rakamının 4.253 lira olması ile en düşük emekli maaşı ile arasındaki farkın açılması söz konusu olacak.
Bu durumda ikisi arasındaki makasın kapatılması için bir artış söz konusu olabilir. Burada öne çıkan rakamlar 3000 ve 3500 olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bu gün en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki oransal fark da korunmuş olacak. Bu seyyanen artışların 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası ortaya çıkacak 6 aylık zamdan sonra yapılması da söz konusu olabilir. Böylece önce enflasyon zammı uygulanır sonrada belirlenen taban maaşa ulaşıncaya kadar seyyanen artış yapılabilir.
MASADAKİ OLASILIKLAR
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN:
● 6 aylık enflasyona bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi.
● Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a kadar tamamlanması.
● 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış.
● Düşük maaşlılarda ilave artışın daha fazla tutulması ya da taban aylığın yükseltilmesi.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN:
● Zammın yıllık enflasyona tamamlanması.
● Seyyanen zam.
● 2022'nin Temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması.
BAKAN'DAN ARTIŞ MÜJDESİ
AHABER ve APara ortak yayınına katılarak soruları cevaplandıran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati emekli ve memurun dört gözle beklediği zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zammın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade eden Nebati, şöyle konuştu: "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında Sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak.."
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