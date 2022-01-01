Memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı

Ancak hem memurlar hem de emekliler için ilave bir zam yapılması bekleniyor. Bu zammın yüzde kaç olacağı ya da nasıl yapılacağı da 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon verisine göre şekillenecek. Zamların yıllık veriye tamamlanması söz konusu olabilecek.

Yine memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı olan yüzde 7'lik oranın da öne çekilmesi söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise Temmuz zammıyla birlikte yüzde 40'ı bulacak bir oran ortaya çıkabilir.

Ancak konuşulanlar arasında seyyanen zam da var.