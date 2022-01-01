Milyonlarca gence vergi ve prim teşviki! 18-29 yaş aralığını kapsıyor

Vergi istisnasından yararlanmak için işe başlamanın kanunu süre içinde bildirilmesi gerekiyor. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi zorunluluğu bulunuyor. Vergi teşviki bir vergilendirme döneminde ticari veya mesleki faaliyetlerinden veya elde edilen gelirlerin toplamına uygulanacak.