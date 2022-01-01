Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Kira artış oranı...
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) önümüzdeki günlerde Aralık ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Çok sayıda memur, emekli ve özel sektör çalışanını ilgilendiren enflasyon rakamları 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Gözler açıklanacak rakamlara çevrildi. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Kira artış oranı...
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı belli olacak. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Kira artış oranı...
2021 ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.
Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.
ARALIK 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Aralık ayında enflasyonun diğer aylar baz alındığında aylık olarak yüzde 3 ile yüzde 6 arasında olması bekleniyor.
Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor.
GEÇEN AYIN ENFLASYON ORANLARI NASILDI?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.
Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.
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- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Kira artış oranı...
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