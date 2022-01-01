AVM ve marketlerde yeni dönem başlıyor! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor | İşte depozito ücretleri
Son dakika haberine göre: Yılda 20 milyar içecek ambalajı atığının ortaya çıktığı Türkiye'de, bugün itibarıyla yeni bir dönem başladı. Doğayı korumak ve çevre kirliliğini azaltmak için uygulanan 'ücretli poşet' uygulamasının ardından kâğıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için Depozito Sistemi devreye girdi.
Depozito Sistemi kapsamında alışverişte aldığı ürünün fiyatına ek olarak bir depozito bedeli ödeyecek olan vatandaşlar, kullandıkları veya tükettikleri ürünün ambalajını iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.
Yeni uygulamaya göre ürünlerini depozitolu ambalajlar ile piyasaya sürenler, belirlenen çerçevede bir depozito sistemi kuracak. Ayrıca, depozito uygulama planı belirleyerek ve bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunacak. Uygulamanın başlamasıyla birlikte ürünü piyasaya sürenler, tahsil edilen ve geri ödemesi planlanan bedellere ilişkin mali kayıtları tutacak. Bu kayıtlar çerçevesinde depozito bedeli tahsil edenler borçlu sayılırken, vatandaşlar da alacaklı kabul edilecek.
Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Türkiye Çevre Ajansı eliyle ürünlerin satışından, geri dönüşümüne kadar süregelen tüm aşamaları takip edecek.
ÇEVREYİ KORUYACAK
Devreye giren depozito uygulamasıyla yıllık 1 milyon ton ilave atığın çevreye dağılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu yolla çevre korunurken, karbon emisyonunun 260 bin tondan fazla azaltılması öngörülüyor. Atıkların çöp olmadan endüstrinin hammadde tedarikine destek sağlaması ve dönüşümde yeni istihdam öngörülürken, tüm aşamalarıyla ekonomiye yılda 4 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Şu ana kadar sadece Sıfır Atık uygulaması ile 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken, 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi ve 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.
DEPOZİTO TUTARLARI BELLİ OLDU (Kuruş)
PLASTİK AMBALAJ:
İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48
İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8
İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3
İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri):
5.8 METAL AMBALAJ:
İçecek ambalajları: 4.3
KOMPOZİT AMBALAJ:
Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48
Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8
Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8
CAM AMBALAJ
İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48
İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8
İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3
İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7
İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8
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