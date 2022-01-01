1 Ocak doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? Doğal gaz metreküp fiyatı kaç TL?
1 Ocak doğalgaz zammı ne kadar? BOTAŞ tarafından 2022 yılı doğalgaz fiyatları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından doğalgaz fiyatlarına ne kadar zam yapıldığı, doğalgaz metreküp fiyatının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 Ocak doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? Doğal gaz metreküp fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...
Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tarafından ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ'ın ocak ayı fiyat tarifesini açıklamasının ardından gözler doğalgaz fiyatının ne kadar olduğuna çevrildi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Peki, 1 Ocak doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? Doğal gaz metreküp fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...
1 OCAK DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR?
BOTAŞ'ın internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. İşte 2022 Ocak elektrik fiyatları:
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.
Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
100 MİLYAR LİRA DEVLETTEN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrikte devletin vatandaşa destek olmak için üstlendiği bedelleri açıkladı.
Bakan Dönmez, doğal gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yüzde 50'sini devletin karşıladığını ifade ederken, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Yani gazın neredeyse yüzde 80'ini devlet üstlendi" dedi.
Elektrikte faturanın yarısının hazine bütçesinden sübvanse edildiğini söyleyen Dönmez, "Böylece gaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödedi" dedi.
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