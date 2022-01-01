Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tarafından ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ'ın ocak ayı fiyat tarifesini açıklamasının ardından gözler doğalgaz fiyatının ne kadar olduğuna çevrildi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Peki, 1 Ocak doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? Doğal gaz metreküp fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

1 OCAK DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR?

BOTAŞ'ın internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. İşte 2022 Ocak elektrik fiyatları: