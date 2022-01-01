Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi duyurdu: Yeni bir sondaj gemisi daha geliyor

Herkesin kazanacağı bir güne doğru yaklaştıklarını vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri sayım başladı. Türkiye Petrolleri, zaten ilk oturduğumuz andan itibaren 'Kronometreyi başlatın.' dedik. Şimdi orda geri sayım başladı, her gün bir gün eksiliyor. İçinde bulunduğumuz Yavuz sondaj gemisi, diğer sondaj gemilerinden farklı değil. Hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip, son derece modern bir gemiden bahsediyoruz. Sevindirici olan Türkiye Petrolleri 2-3 yıl içerisinde bu operasyonları büyük oranda kendi insan kaynağıyla yapabilecek seviyeye ve kapasiteye de gelmiş oldu. Neredeyse yüzde 65-70'ler seviyesinde yerli insan kaynağımızı buralarda çalıştırmış oluyoruz. Yerli ekipman konusunda da ciddi girişimlerimiz var. Mühendislik çalışmalarında tecrübe kazanmış oluyoruz."